Li Auto Inc Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Li Auto-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 131,06 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 125,9 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der Wert bei 143,45 HKD, was zu einer schlechten Bewertung und einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Li Auto liegt aktuell bei 78,17 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 dagegen liegt bei 59,27, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher im Bereich des RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Li Auto ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Li Auto-Aktie.