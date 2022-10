Li Auto-Aktie: In dieser Woche erneut extrem schwach!

Die Li Auto-Aktie ist auch in dieser Woche vor dem Gesamtmarkt in die Knie gegangen. Das Sentiment für China-Aktien bleibt extrem schwach. So hat der Hang Seng Index in Hongkong die Woche auf einem neuen 11-Jahres-Tief beendet. Li Auto wird zwar an der Nasdaq gehandelt, verfügt aber auch über eine Zweitnotierung in Hongkong. Die Aktie befindet sich bereits seit Mitte… Hier weiterlesen