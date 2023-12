LiS Energy Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Li-s Energy Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,195 AUD gehandelt, was einer Distanz von -7,14 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -22 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung in Bezug auf Li-s Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass Li-s Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch eher negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Li-s Energy Aktie einen Wert von 46,15 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Über 25 Tage betrachtet ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral" für den RSI eingestuft.