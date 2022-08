APIACÁS, Brasilien (ots/PRNewswire) -Der brasilianische Amazonas könnte die Wiege der ältesten Stadt der Welt sein, wie die mit der LiDAR-Technologie (Light Detection And Ranging) durchgeführte Kartierungsanalyse in Apiacás/MT zeigt. Das Laserscanning wird von einem Flugzeug aus durchgeführt. Die Technologie verwendet Laserimpulse, die durch die Vegetation dringen können, ohne dass der Busch abgeholzt werden muss. Die Bilder, die am Sonntag (7. August 2022) während einer Live- (https://www.youtube.com/watch?v=ezVyrYDQfEQ)YouTube-Übertragung auf dem Kanal von Dakila Research (Dakila (https://www.dakila.com.br/), einer Vereinigung unabhängiger Forscher) veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Ort „Apiacás Lines" von Menschenhand geschaffen wurde.Im Juni überflogen die Forscher von Dakila mit Genehmigung des brasilianischen Verteidigungsministeriums und unter Einsatz eigener Ressourcen mit zwei Flugzeugen den als „Apiacás-Linien" bekannten Ort, um ihn mit der LiDAR-Technologie zu scannen. Luftbilder des Ortes zeigten überraschende symmetrische Muster (https://www.dakila.com.br/noticias/pesquisa-na-amazonia-com-tecnologia-lidar-e-capaz-de-obter-resultados-sem-desmatar-a-floresta/) die man mit bloßem Auge erkennen kann. Die Linien scheinen Plätze oder Straßen einer möglichen antiken Stadt zu sein. Nach Datierungen, die von Forschern der Universidade Estadual Paulista (UNESP) in Rio Claro (SP) durchgeführt wurden, ist eine Gruppe von Gesteinen, die an diesem Ort gefunden wurde, etwa 1,5 Milliarden Jahre alt.„Es hat mehr als 30 Jahre gedauert, diesen Ort zu finden. Es könnte eine der größten Entdeckungen aller Zeiten sein: Ratanabá, die „verlorene Stadt" im brasilianischen Amazonasgebiet. Unseren Studien zufolge war Ratanabá die Hauptstadt der Welt, erbaut von den Muril, einer prädiluvianischen Zivilisation, deren Auswirkungen über das brasilianische Amazonasgebiet hinausgehen und sich über die ganze Welt erstrecken, so Urandir Fernandes de Oliveira, Präsident der Dakila Research Association. Dakila Research verfügt derzeit über 16 Untersuchungsstandorte in den Amazonasstaaten Rondônia, Amazonas, Amapá, Roraima und Acre.Während der Live-Übertragung auf dem Youtube-Kanal von Dakila erklärte der Archäologe Saulo Ivan Nery, dass diese "geraden Linien" auf dem Boden etwas völlig anderes sind als die natürlichen Muster der Oberflächenerosion in der Region, was auf einen anthropischen (vom Menschen verursachten) Ursprung der „Linien" hindeutet.Von der brasilianischen Armee und dem brasilianischen Geographischen Institut durchgeführte Vermessungen der örtlichen Topographie und der Flusseinzugsgebiete in dem Gebiet, die in einer Vergleichsstudie mit den LiDAR-Bildern verwendet wurden, haben menschliche Eingriffe bestätigt.Die mit der LIDAR-Technologie gescannte Gesamtfläche der „Apiacás-Linien" umfasst 95 Hektar, von denen wir etwa 30 „Blöcke" und 30 „Straßen" identifizieren können. Die „Blöcke" haben eine Höhe von etwa 50 Metern im Verhältnis zum Boden.An verschiedenen Stellen des Amazonaswaldes wurden hochentwickelte Metallobjekte gefunden, wie Münzen, Medaillen, Truhen und Schwerter; ungebrannte Felsen, die im Dunkeln seltsam leuchten; längliche Schädel mit einer Länge von etwa 80 cm und ein versteinerter Fußabdruck (https://www.dakila.com.br/noticias/denominado-pe-de-ratanaba-pesquisadores-de-dakila-descobrem-grande-pegada-fossilizada-em-mato-grosso/) auf einem Felsen, der mehr als zwei Meter groß ist.Kontakt:contato@dakila.com.brFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1879270/iMAGEM_9.jpgPressekontakt:Camila Cortez,+55 61 98133-2020,camila@miliam.com.brOriginal-Content von: Associação Dakila Pesquisas, übermittelt durch news aktuell