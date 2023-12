Lhyfe Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lhyfe Sas-Aktie liegt bei 43,3 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 48 für die Lhyfe Sas-Aktie zeigt. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lhyfe Sas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,05 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 5 EUR weicht somit um -17,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,46 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,11 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lhyfe Sas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lhyfe Sas diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde für Lhyfe Sas eine mittlere Aktivität gemessen, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".