Lhyfe Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lhyfe Sas, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 33 Punkten. Das bedeutet, dass Lhyfe Sas momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Lhyfe Sas weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 44,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Lhyfe Sas wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Lhyfe Sas für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und für Lhyfe Sas beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 5,98 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,69 EUR, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Lhyfe Sas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.