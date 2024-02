Lg Elect.(new)gdr144a 1/2 Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an drei Tagen größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Lg Electronics diskutiert. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 26,61, was 56 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche von 17 liegt. Dadurch wird die Aktie von Lg Electronics als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Maß für die Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Der RSI für Lg Electronics liegt bei 34,72 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 102.421,65 KRW für die Aktie von Lg Electronics. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 99.300 KRW, was einer Abweichung von -3,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (96.804 KRW) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Lg Electronics somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.