Lg Elect.(new)gdr144a 1/2 Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Lg Electronics Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 104905,24 KRW, während der Kurs der Aktie bei 98300 KRW liegt, was einer Abweichung von -6,3 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 102818 KRW, was einer Abweichung von -4,39 Prozent entspricht, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zu Lg Electronics wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Lg Electronics mittlere Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit für Lg Electronics die Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist Lg Electronics ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat einen Wert von 16,41. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher als überbewertet einzustufen und erhält die Bewertung "Schlecht".