Lg Elect.(new)gdr144a 1/2 Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern für LG Electronics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden die Meinungen und Äußerungen analysiert, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von LG Electronics einen Wert von 26 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 16,62) liegt die Aktie damit über dem Durchschnitt um etwa 60 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird LG Electronics daher als überbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, beträgt für LG Electronics 22, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 67,5 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird LG Electronics auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 104504,74 KRW, während der Aktienkurs bei 100000 KRW um -4,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 102198 KRW, was einer Abweichung von -2,15 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse zeigt daher, dass die Stimmung der Anleger neutral ist, die fundamentale Bewertung schlecht ausfällt, die technische Analyse jedoch eine neutrale bis gute Einschätzung ergibt.