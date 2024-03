LfA-Förderbilanz 2023 mit den Genossenschaftsbanken: Rund 515 Millionen Euro für Bayerns Mittelstand

München (ots) -- 2.000 Zusagen für bayerische Unternehmen und Gründer- Bewährte Partnerschaft bietet optimale FinanzierungsmöglichkeitenDie bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben im Jahr 2023 Förderkredite der LfA Förderbank Bayern in Höhe von knapp 515 Millionen Euro zugesagt. Mit über 2.000 Zusagen für Mittelstand und Selbstständige in Bayern haben sie im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der insgesamt bewilligten LfA-Programmkredite vergeben."Unsere Kooperation mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken ist ein wichtiges Erfolgsmodell für den bayerischen Mittelstand. Unsere Förderprodukte genießen dort hohen Stellenwert. Das ist Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit zwischen LfA und Genossenschaftsbanken mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit die bayerischen Betriebe auch künftig von den Vorteilen einer passgenauen Finanzierung zu attraktiven Konditionen profitieren, haben wir unser Förderangebot mit dem schlanken und flexibel einsetzbaren neuen Gründungs- und Wachstumskredit (GuW) zum Jahresbeginn weiter optimiert", bewertet Dr. Bernhard Schwab, Vorstandsvorsitzender der LfA, die Zahlen.Gregor Scheller, Präsident und Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands Bayern, ergänzt: "Regionalität ist die Stärke der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern. Nah am Kunden zu sein, bedeutet auch, deren Finanzierungsbedürfnisse zu kennen und sie bestmöglich zu beraten. Damit stellen wir sicher, dass die Fördermittel der LfA ihre gewünschte Wirkung entfalten und die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Betriebe verbessern. Mit der seit Jahren bewährten Kooperation von LfA und genossenschaftlichen Hausbanken stärken wir gemeinsam den Wirtschaftsstandort Bayern."Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung des Mittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich bei den Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht. Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfA auch Infrastrukturvorhaben. Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet die LfA-Förderberatung: Telefon 089 / 21 24 - 10 00Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.186 Mitgliedern zählen 184 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.002 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern einePressekontakt:Dr. Gerald SchneiderPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3401Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell