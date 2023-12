Leyard Opto-Electronic-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der kurzfristige RSI von Leyard Optoelectronic in den letzten 7 Tagen liegt bei 25,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Leyard Optoelectronic derzeit bei 6,44 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs einen Abstand von -6,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 6,04 CNH, was eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leyard Optoelectronic 49, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral betrachtet wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienkursrendite von Leyard Optoelectronic im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 10 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.