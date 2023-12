Leyard Opto-Electronic Aktie: Es geht auch anders!

Die Leyard Optoelectronic-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Leyard Optoelectronic bei 6,45 CNH, was einer Abweichung von -12,09 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 5,67 CNH entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da hier eine Differenz von -6,44 Prozent besteht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Leyard Optoelectronic. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, ohne negative Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leyard Optoelectronic-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 54, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 66,67. Somit wird das Wertpapier insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt lässt die Analyse der Dividendenrendite, der technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung auf eine neutrale Bewertung der Leyard Optoelectronic-Aktie schließen.