Leyard Opto-Electronic Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch die Aktie von Leyard Optoelectronic intensiv diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Leyard Optoelectronic. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leyard Optoelectronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Aktuell beträgt dieser Wert 6,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,49 CNH liegt, was einem Unterschied von -14,49 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, welcher bei 6 CNH liegt und somit ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-8,5 Prozent). Insgesamt wird die Leyard Optoelectronic-Aktie daher bei der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Beim Blick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leyard Optoelectronic bei einem Wert von 49 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Leyard Optoelectronic daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,6 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (1,01 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Leyard Optoelectronic-Aktie daher ebenfalls als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.