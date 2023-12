Ley Choon Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Ley Choon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 SGD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,042 SGD lag, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs bei 0,04 SGD, was einem Anstieg um 5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht. Insgesamt erhält die Aktie von Ley Choon damit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird die Aktie von Ley Choon insgesamt als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit durchschnittlichen Jahresrenditen von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Ley Choon-Aktie eine Rendite von 105,88 Prozent erzielt, was mehr als 113 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite bei -6,87 Prozent, wobei Ley Choon mit 112,75 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ley Choon-Aktie momentan als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Ley Choon-Aktie gemäß der technischen Analyse Bewertungen von "Gut" und "Neutral" in verschiedenen Bereichen, basierend auf unterschiedlichen Analyseparametern.