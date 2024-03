Ley Choon Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Ley Choon-Aktie wird laut einer technischen Analyse derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs bei 0,037 SGD liegt, was einem Abstand von -7,5 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 0,04 SGD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von ebenfalls 0,04 SGD ergibt sich ein Abstand von -7,5 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Ley Choon-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Internet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Analyse kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ley Choon-Aktie liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Ley Choon-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Ley Choon-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.