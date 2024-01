Ley Choon Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Ley Choon-Aktie keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Ley Choon daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ley Choon-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 40,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ley Choon.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ley Choon eingestellt, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ley Choon daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Ley Choon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,041 SGD lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ley Choon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.