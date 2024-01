Ley Choon Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse von Ley Choon-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,03 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,041 SGD liegt, was einer Abweichung von +36,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ley Choon auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ley Choon momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Ley Choon in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 147,06 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +152,15 Prozent im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche und +152,78 Prozent im Vergleich zur "Industrie"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ley Choon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.