Lexogen stellt das RiboCop rRNA Depletion Kit für Hefe vor - ein neues Bibliotheksvorbereitungskit, das die effiziente Entfernung von rRNA und anderen Transkripten ermöglicht

Wien (ots/PRNewswire) -Lexogen, ein Unternehmen für Transkriptomik und Next-Generation-Sequencing, gab heute die Veröffentlichung des neuen RiboCop rRNA Depletion Kit für Hefe bekannt.Die Gesamt-RNA besteht aus großen Mengen unerwünschter ribosomaler RNA (rRNA), die bis zu 95 % aller Transkripte in einer RNA-Probe ausmacht. Das neue RiboCop rRNA Depletion Kit für Hefe ermöglicht es unseren Kunden, das Wichtigste zu sequenzieren, indem es die effiziente Entfernung von rRNA sicherstellt. Die Sequenzierungs-Reads werden auf die RNA von Interesse fokussiert, wodurch mehr Proben gemultiplext werden können und die Sequenzierungskosten pro Probe erheblich gesenkt werden.Die rRNA-Depletionstechnologie von RiboCop basiert auf der Hybridisierung von rRNA an speziell entwickelte Oligos und der Entfernung mit magnetischen Beads. Lexogen hat einen ausgeklügelten Algorithmus entwickelt, um spezifische Sondenmischungen für eine maximale rRNA-Entfernung zu entwickeln und gleichzeitig unerwünschte Off-Target-Effekte auf ein Minimum zu reduzieren und unverfälschte Expressionsprofile zu erhalten. RiboCop ist sowohl mit CORALL RNA-Seq V2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636568-1&h=2156204826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636568-1%26h%3D1097552458%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexogen.com%252Fcorall-total-rna-seq-v2%252F%26a%3DCORALL%2BRNA-Seq%2BV2&a=CORALL+RNA-Seq+V2) als auch mit allen Standardprotokollen zur Vorbereitung von RNA-Seq-Bibliotheken kompatibel.RiboCop hat sich für die Mensch/Maus/Ratte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636568-1&h=3925126975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636568-1%26h%3D3988501859%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexogen.com%252Fribocop-rrna-depletion-kit%252Fhmr%252F%26a%3DHuman%252FMouse%252FRat&a=Mensch%2FMaus%2FRatte) rRNA-Abreicherung, die kombinierte mRNA-Abreicherung von Mensch/Maus/Ratte rRNA und Globin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636568-1&h=4057323206&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636568-1%26h%3D1051811509%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexogen.com%252Fribocop-rrna-depletion-kit%252Fhmr-globin%252F%26a%3DHuman%252FMouse%252FRat%2BrRNA%2Band%2Bglobin&a=Mensch%2FMaus%2FRatte+rRNA+und+Globin) sowie für die Abreicherung von bakteriellen Proben (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636568-1&h=3233157984&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636568-1%26h%3D205362468%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexogen.com%252Fribocop-rrna-depletion-kit%252Fbacteria%252F%26a%3Dbacterial%2Bsamples&a=bakteriellen+Proben) bewährt. Mit der jüngsten Ergänzung für Hefeproben wird die Spezieskompatibilität von RiboCop weiter ausgebaut und bietet Forschern, die mit Hefe arbeiten, verschiedene Vorteile:- Umfassender Überblick über das Hefe-Transkriptom: RiboCop bietet die Möglichkeit, nicht-kodierende und nicht-polyadenylierte RNA zusammen mit mRNA zu analysieren und gewährleistet eine vollständige Abdeckung der Transkriptom-Komplexität von Hefen.- Maximierung der einzigartigen Sequenzierungslesezeichen: <1,5 % der verbleibenden rRNA-Reads für den gesamten Eingabebereich, um die Sequenzierungs-Reads auf die RNA von Interesse zu konzentrieren.- Skalierbarkeit von Input und Durchsatz: Flexibler Inputbereich von 10 ng - 1 µg mit außergewöhnlicher Leistung bei Proben mit geringem Input in Kombination mit einem automatisierungsfreundlichen Protokoll.- Wahrung der RNA-Integrität: Der enzymfreie Arbeitsablauf von RiboCop bewahrt die Transkripte in voller Länge und ist selbst für degradierte Proben ideal.„Wir freuen uns über diesen Neuzugang in der RiboCop rRNA-Depletion-Familie. Hefen sind nicht nur wirtschaftlich wichtige Organismen in der Lebensmittelherstellung und -ernährung, sondern einige von ihnen sind auch neue oder bestehende Krankheitserreger für den Menschen. Viele Forscher auf diesem Gebiet sind entschlossen, die transkriptomische Landschaft dieser Organismen in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Mit der Veröffentlichung unseres Ribocop rRNA Depletion Kits für Hefe wollen wir Forscher in diesem Bestreben unterstützen und ihnen helfen, ihre Forschung voranzutreiben", sagt Yvonne Göpel, Produktmanagerin bei Lexogen.Erfahren Sie mehr über die Vorteile des RiboCop rRNA Depletion Kit für Hefe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636568-1&h=2768947655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636568-1%26h%3D3865816307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexogen.com%252Fribocop-rrna-depletion-kit%252Fyeast%252F%26a%3DLearn%2Bmore%2Babout%2Bthe%2Bbenefits%2Bof%2Bthe%2BRiboCop%2BrRNA%2BDepletion%2BKit%2Bfor%2BYeast%2B&a=Erfahren+Sie+mehr+%C3%BCber+die+Vorteile+des+RiboCop+rRNA+Depletion+Kit+f%C3%BCr+Hefe)Erfahren Sie mehr über die Vorteile von CORALL RNA-Seq V2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636568-1&h=529126921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636568-1%26h%3D87901461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexogen.com%252Fcorall-rna-seq%252F%26a%3DLearn%2Bmore%2Babout%2Bthe%2Bbenefits%2Bof%2BCORALL%2BRNA-Seq%2BV2&a=Erfahren+Sie+mehr+%C3%BCber+die+Vorteile+von+CORALL+RNA-Seq+V2)Informationen zu LexogenLexogen wurde 2007 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Transkriptomik, Next-Generation-Sequenzierung und RNA-Analyse. Das Lexogen-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden innovative, hochwertige RNA-Analyselösungen und Unterstützung anzubieten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Planeten und seiner Bewohner zu verbessern. Lexogen ist führend in der 3'-RNA-Sequenzierung, einer Technologie, die sich mit ihrer Effizienz, Robustheit und Empfindlichkeit bewährt hat. Das Portfolio von Lexogen umfasst innovative Kits für echte Einzelzell- sowie RNA-Sequenzierung mit der gesamten Menge der RNA, RNA-Aufreinigung und ribosomale RNA-Aufreinigung, Spike-in-RNA-Variantenkontrollen und metabolische RNA-Markierung. Lexogen bietet auch erstklassige, vollständig integrierte RNA-Analysedienste vom experimentellen Design bis zur analytischen Berichterstattung. Kontakt:Amra DedicKommunikations- und EventmanagerinTel.: +43 660 69 66 045E-Mail: amra.dedic@lexogen.com