Lexington Realty Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lexington Realty Trust":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der LXP Industrial Trust als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die LXP Industrial Trust-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,24, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Index.

Des Weiteren kann die LXP Industrial Trust hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für die LXP Industrial Trust in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den letzten zwölf Monaten liegen für die LXP Industrial Trust-Aktie 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält die LXP Industrial Trust-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die LXP Industrial Trust derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,43 USD, womit der Kurs der Aktie (8,75 USD) um -7,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 9,4 USD um -6,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Somit entspricht dies insgesamt dem Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.