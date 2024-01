Lexington Realty Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Lexington Realty Trust":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die LXP Industrial Trust wurden zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um LXP Industrial Trust beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die LXP Industrial Trust 0-mal die Bewertung "Gut", 1-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu LXP Industrial Trust vor, aber die Analysten erwarten basierend auf dem aktuellen Kurs von 9,92 USD eine Entwicklung von -100 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 0 USD erreicht wird. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die LXP Industrial Trust liegt bei 34,57, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über LXP Industrial Trust in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Es wurde auch eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.