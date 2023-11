Lexington Gold Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Lexington Gold in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommentare und Beiträge zu Lexington Gold in den sozialen Medien waren größtenteils negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung für diese Betrachtung als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lexington Gold derzeit bei 0,06 EUR liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,039 EUR gehandelt wird und somit einen Rückgang von -35 Prozent verzeichnet, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,05 EUR, was einer Differenz von -22 Prozent entspricht und damit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Lexington Gold liegt derzeit bei 72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Lexington Gold daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.