Lexington Gold Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine klare Richtung, weder positiv noch negativ. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lexington Gold unterhalten. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Lexington Gold als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lexington Gold-Aktie ergibt sich ein Wert von 100 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 57,14 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lexington Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,05 EUR mit dem aktuellen Kurs (0,0375 EUR) vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich auch hier eine Abweichung von -6,25 Prozent, da der letzte Schlusskurs (0,04 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Lexington Gold-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Lexington Gold-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.