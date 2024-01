LexinFintech Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Lexinfintech eine Performance von -3,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 20,11 Prozent, was bedeutet, dass Lexinfintech im Branchenvergleich um -23,16 Prozent unterperformte. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Lexinfintech 14,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite erzielte Lexinfintech derzeit einen Wert von 5,4 Prozent, der leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Diskussionen über Lexinfintech in den sozialen Medien deuten auf gemischte Stimmungen und Einschätzungen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen jedoch die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. In den letzten Tagen wurden hingegen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Basierend auf diesen Signalen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Lexinfintech-Aktie von 1,84 USD eine Entfernung von -18,58 Prozent vom GD200 (2,26 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,88 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Lexinfintech-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.