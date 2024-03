LexinFintech Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Lexinfintech verzeichnet eine Rendite von -30,84 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor, was mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso zeigt die Verbraucherfinanzierungsbranche eine durchschnittliche Rendite von 11,74 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Lexinfintech mit 42,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lexinfintech-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 26 und deutet somit auf eine überverkaufte Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 42,37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lexinfintech.

Die Anleger haben Lexinfintech in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Fundamental betrachtet weist Lexinfintech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,69 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 63,43 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.