LexinFintech Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für Lexinfintech liegt der RSI derzeit bei 32, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lexinfintech derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung. Dieser geringe Unterschied von 0,58 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird deutlich, dass der Wert der Lexinfintech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 2,16 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 1,85 USD um -14,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,83 USD, was einer Abweichung von +1,09 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Einstufung führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Lexinfintech auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass die Lexinfintech-Aktie derzeit neutral eingestuft werden muss.