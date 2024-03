LexinFintech Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Lexinfintech liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 30,84 Prozent niedriger. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,31 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Lexinfintech mit 42,15 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,11 USD, während der Aktienkurs bei 1,9 USD um 9,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,83 USD, was einer Abweichung von +3,83 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Lexinfintech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dem Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lexinfintech nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Verbraucherfinanzierung. Die geringe Differenz von 0,04 Prozentpunkten führt zur Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".