LexinFintech Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Lexinfintech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,06 Prozent erzielt, was 14,32 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors (11,27 Prozent) liegt. Im Bereich der Verbraucherfinanzierung beträgt die mittlere jährliche Rendite 18,31 Prozent, und Lexinfintech liegt aktuell 21,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,68 liegt, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Lexinfintech beträgt 5,4 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die Lexinfintech aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,26 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,85 USD liegt, was einer Abweichung von -18,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1,88 USD, was einer Abweichung von -1,6 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.