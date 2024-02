Lexicon im Check!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Lexicon 0 Mal mit "Gut", 1 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" zugeschrieben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lexicon vor, aber sie haben einen aktuellen Kurs von 2,51 USD im Blick. Auf Basis dessen erwarten sie eine Entwicklung von 19,52 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Lexicon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -0 Prozent im Branchenvergleich für Lexicon. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,97 Prozent im letzten Jahr, und Lexicon lag um 3,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lexicon beträgt 3, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 114 zeigt, dass das Unternehmen fundamental unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Lexicon festgestellt. Dies wird basierend auf der Analyse von Diskussionen in den sozialen Medien als positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält Lexicon daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.