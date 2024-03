Lexicon Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Lexicon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,75 Prozent erzielt, was 6,81 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,93 Prozent) des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Bereich Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,66 Prozent, und Lexicon liegt aktuell 3,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lexicon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (59,3 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (41,04 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien der letzten Wochen waren überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.