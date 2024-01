Lexicon Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Anleger-Sentiment für die Lexicon-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten ein, zwei Tagen geändert. Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen nun vor allem negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lexicon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,86 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,41 USD einen Abweichung von -24,19 Prozent aufweist. Dies wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Bewertung von "Gut", da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Analysten bewerten die Lexicon-Aktie derzeit neutral, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 112,77 Prozent zeigt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, weshalb die Aktie von Lexicon in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie gemäß dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung, jedoch im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.