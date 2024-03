Lexicon Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs der Lexicon Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologiebranche im Durchschnitt um 2,21 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Lexicon im Branchenvergleich um -17,32 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,38 Prozent im letzten Jahr, und hier lag Lexicon 13,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Lexicon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Lexicon bei 0 Prozent, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Biotechnologiebranche hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie von Lexicon aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Lexicon in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies. Daher wird Lexicon für diesen Faktor auch als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich dadurch für Lexicon eine "Schlecht"-Wertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lexicon. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.