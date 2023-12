Lexicon Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Im vergangenen Jahr haben Analysten für die Aktie von Lexicon 0-mal die Bewertung "Gut", 1-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lexicon vor. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 1,46 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 105,48 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 3 USD fest.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Lexicon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,62 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche um 22,85 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -68,47 Prozent für Lexicon bedeutet. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 15,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Lexicon 61,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Lexicon betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen zu Lexicon aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Lexicon-Aktie von 1,46 USD als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich um 23,16 Prozent vom GD200 (1,9 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 1,2 USD, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +21,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lexicon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.