Lexicon Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Einschätzung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lexicon beträgt das aktuelle KGV 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 104 haben, deutlich niedriger ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Lexicon daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Lexicon zeigt der RSI einen Wert von 69,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Lexicon.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Lexicon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,07 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 13,22 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Lexicon eine Underperformance von -44,29 Prozent aufweist. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die mittlere Rendite bei 20,22 Prozent, und Lexicon lag 51,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Lexicon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lexicon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Biotechnologie-Branche, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Die Differenz beträgt 2,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,48 %).