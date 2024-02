Lexicon Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Lexicon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,8 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2,21 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +22,78 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,44 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +53,47 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lexicon-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Lexicon abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 3 USD, was einen potenziellen Anstieg um 35,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,21 USD) bedeutet, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Berechnung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lexicon-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral, was zu einer abweichenden Gesamtbewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet wird deutlich, dass die Diskussionsintensität zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.