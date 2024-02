Lexicon Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Aktie von Lexicon zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,58 USD liegt, was einer Abweichung von +97,79 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,68 USD wird mit einem letzten Schlusskurs überboten, was einer Abweichung von +113,1 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Lexicon-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie von Lexicon auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 0 gute und 1 neutrale Bewertung. Es liegt kein aktuelles Analystenupdate vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3 USD, was einer Erwartung von -16,2 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lexicon überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 4,03 Punkten und der RSI25 bei 15,97 Punkten, was beides auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für die Aktie von Lexicon eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Insgesamt erhält die Lexicon-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral".