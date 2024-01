Lexicon Aktie: Lieber beobachten als handeln

Lexicon schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Mit einem Unterschied von 2,47 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,47 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lexicon liegt bei 3,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 104 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lexicon für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Lexicon-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 3 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 96,08 Prozent entspricht und somit zur Einstufung "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält Lexicon von der Redaktion insgesamt das Rating "Gut" basierend auf der gesamten Analysteneinschätzung.