Lexicon Aktie: Der Knaller!

Die Aktie der Lexicon verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,88 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,59 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -15,43 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 1,22 USD, was einem Abstand von +30,33 Prozent entspricht und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Lexicon-Aktie bei -45,62 Prozent, was mehr als 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 25,35 Prozent verzeichnete, liegt die Lexicon-Aktie mit 70,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lexicon-Aktie liegt bei 11,9, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,17 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Lexicon-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 3 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 88,68 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" für die Aktie der Lexicon.