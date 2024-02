Lexicon Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Lexicon beträgt das aktuelle KGV 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lexicon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Biotechnologie-Branche. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Lexicon eine Performance von -9,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -9,96 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +0,22 Prozent für Lexicon entspricht. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Lexicon um 3,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lexicon-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 21, was auf eine Überverkauftheit hinweist und ein "Gut"-Rating ergibt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen überverkauften Wert von 24,64 und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit auch ein "Gut"-Rating für die Lexicon-Aktie.