Lexicon Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Lexicon basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lexicon diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung verliehen, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Lexicon liegt der RSI bei 69,57, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Lexicon ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt ein KGV von 104 haben. Dies deutet darauf hin, dass Lexicon aus fundamentalen Gesichtspunkten aktuell unterbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Lexicon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, mit einem Unterschied von 2,48 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,48 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".