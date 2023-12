Lexicon Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Aktie von Lexicon liegt bei 44,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 54,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Lexicon veröffentlicht. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt insgesamt weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Lexicon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,36 auf, was 97 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Lexicon nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Lexicon führt.

