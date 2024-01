Lexicon Aktie: Finger weg?

Die Aktie von Lexicon wird derzeit unterbewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle KGV liegt bei 3,36, während der Branchendurchschnitt bei 104,73 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Lexicon bei 82,14 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,59 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -28,96 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine Abweichung von nur +3,17 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Lexicon in den letzten Wochen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Lexicon aufgrund verschiedener Bewertungskriterien insgesamt als "Schlecht" eingestuft.