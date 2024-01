Lexicon Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Lexicon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 60,61 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung eines Wertpapiers. Bei Lexicon zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich verzeichnet Lexicon eine Performance von -31,07 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -31,28 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der "Biotechnologie"-Branche und 41,56 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors entspricht. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Lexicon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.