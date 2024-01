Lexagene Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird entweder über einen Zeitraum von 7 Tagen oder über 25 Tage (RSI25) berechnet. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Ein Wert von 50 gilt als neutral. Sowohl der RSI als auch der RSI25 für Lexagene belaufen sich auf 50, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Lexagene zeigen sich als neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Lexagene beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Lexagene bei 0,08 USD verortet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,081 USD, was einer Differenz von +1,25 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der bei 0,08 USD liegt und somit zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.