"Lex Musk" - Twitter ändert Nutzungsbedingungen

SAN FRANCISCO (dts Nachrichtenagentur) - Der Kurznachrichtendienst Twitter ändert seine Nutzungsbedingungen. Ab sofort sei es verboten, den aktuellen Standort einer anderen Person live zu veröffentlichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) mit. Dadurch bestehe die erhöhte Gefahr einer Körperverletzung, so Twitter.

Den eigenen Standort könne man aber weiterhin twittern, auch historische Daten seien erlaubt. Auch Inhalte, die Standortinformationen im Zusammenhang mit einem öffentlichen Ereignis wie einem Konzert oder einer politischen Veranstaltung teilen, seien weiter zulässig. Die neue Twitter-Regel hört sich wie für Twitter-Eigentümer Elon Musk gemacht an. Der lag schon vor seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes mit einem Nutzer im Clinch, der seit Jahren live den Standort von Elon Musks Privatjet twitterte. Am Sonntag hatte der Account-Inhaber noch öffentlich darüber geklagt, dass Twitter "Shadowbanning" betreibe - also die Sichtbarkeit einschränke. Nun wurde sein Konto dauerhaft gesperrt.

