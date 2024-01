Lewag Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ermittelt und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf Lewag bewerten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lewag-Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Lewag überverkauft ist und erhält daher auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Lewag-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,3 Prozent erzielt, was 24,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 7,75 Prozent, und Lewag liegt aktuell 26,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Lewag weist ein KGV von 23,51 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 31,51 als deutlich günstiger und unterbewertet betrachtet wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Lewag-Aktie von 13 EUR inzwischen +1,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,52 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.