Levima Advanced Materials Corp Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Levima Advanced Materials wurden in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geäußert. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Levima Advanced Materials liegt bei 95,41, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage zeigt, dass Levima Advanced Materials unterdurchschnittlich abschneidet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine negative Entwicklung hin. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.