Levima Advanced Materials Corp Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf ergibt sich der RSI, ein technischer Indikator, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Levima Advanced Materials wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 17,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Aspekt unserer Analyse führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf Levima Advanced Materials gesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke negative Ausschläge, was zu einer deutlichen Eintrübung der Stimmung für Levima Advanced Materials in den letzten Wochen geführt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei Levima Advanced Materials als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 22,77 CNH, während der Aktienkurs bei 18,31 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".