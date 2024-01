Levima Advanced Materials Corp Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Levima Advanced Materials als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 45,98, was eine neutrale Empfehlung bedeutet, während der RSI25 einen Wert von 63,15 aufweist, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die Anleger-Stimmung für Levima Advanced Materials wurde in den letzten zwei Wochen als positiv bewertet. Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien äußerten sich größtenteils positiv über den Wert. Daher ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation, hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen für Levima Advanced Materials deutlich eingetrübt. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien weist jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Levima Advanced Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,43 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -7,36 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Levima Advanced Materials-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.