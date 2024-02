Levima Advanced Materials Corp Aktie: Aus und vorbei!

In den sozialen Medien sind in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes für die Aktie von Levima Advanced Materials zu verzeichnen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht wird die Levima Advanced Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,05 CNH, während der Kurs der Aktie (15,84 CNH) um -24,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 17,18 CNH führt zu einer Abweichung von -7,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Levima Advanced Materials gesprochen wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Levima Advanced Materials Aktie, basierend auf der Stimmungslage, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.