Levi Strauss Aktie: Ist es das gewesen?

Aktienkurse können nicht nur mithilfe harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Stimmung rund um Levi Strauss & auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Levi Strauss & diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Schlecht". Insgesamt wird die Stimmung rund um Levi Strauss & als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Levi Strauss &. Eine Änderung des Stimmungsbildes würde sich zeigen, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hätte. Da in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Deshalb wird auch dies mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Levi Strauss & daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Levi Strauss & liegt bei 20 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 28,91, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Aktie von Levi Strauss & wird von Analysten aktuell als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16 USD, was einem Abwärtspotenzial von -11,65 Prozent entspricht. Somit erhält Levi Strauss & insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.